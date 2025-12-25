https://news.day.az/azerinews/1805276.html Azərbaycan güləşçiləri Dünya Kubokunda üçüncü yeri tutublar - FOTO Hindistanın Nyu-Dehli şəhərində keçirilən zorxana və pəhləvan güləşi üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan millisi uğurla çıxış edib. Day.Az-ın Gənclər və İdman Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, zorxana üzrə komanda yarışlarında millimiz üçüncü yerə çıxıb.
Azərbaycan güləşçiləri Dünya Kubokunda üçüncü yeri tutublar - FOTO
Hindistanın Nyu-Dehli şəhərində keçirilən zorxana və pəhləvan güləşi üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycan millisi uğurla çıxış edib.
Day.Az-ın Gənclər və İdman Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, zorxana üzrə komanda yarışlarında millimiz üçüncü yerə çıxıb.
Fərdi mübarizədə isə Xəyyam Orucov bir gümüş və iki bürünc, Rəsov Səfərov üç bürünc, Nihat Qasımov üç bürünc, Tural Allahverdiyev bir bürünc medal qazanıblar.
Pəhləvan güləşi üzrə yarışlarda İbrahim Yusubov qızıl, Fərid Qazıyev isə gümüş medal əldə ediblər.
Ümumi medal sıralamasında Azərbaycan yığması Dünya Kubokunu üçüncü pillədə başa vurub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре