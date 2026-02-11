Nəriman “Qarabağ”la belə vidalaşdı

ABŞ-nin "Kolambus Kru" klubuna transfer olunan Nəriman Axundzadə "Qarabağ"la vidalaşıb.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan milli komandasının üzvü sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

21 yaşlı forvard şəkillər paylaşıb və "çox sağ ol, böyük "Qarabağ" ailəsi" başlığını yazıb.

Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadə MLS təmsilçisi ilə 3,5 illik müqavilə imzalayıb.