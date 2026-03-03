Uzun və sağlam ömür üçün ideal səhər rejimi
TikTok-da gördüyünüz o "qalx və hər şeyi fəth et" tipli yorucu videoları unudun. Uzunömürlülük üzrə mütəxəssislər sağlamlığınızı maksimuma çatdıracaq, real və davamlı səhər vərdişlərini açıqlayırlar. Söhbət sadəcə "6 həftədə qarın əzələsi"ndən deyil, ömrü uzadan elmi yanaşmalardan gedir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Şeffild Universitetinin professoru Elizabet Qoyder bildirir ki, hər kəs üçün keçərli olan tək bir "sehrli saat" yoxdur. Əsas məsələ ardıcıllıqdır.
Əksər insanlar üçün 6-9 saatlıq yuxu kifayətdir.
Klinik psixoloq Daniela Marketti qeyd edir ki, hər gün (hətta gecə pis yatsanız belə) eyni vaxtda yuxudan durmaq bədəninizin bioloji saatını tənzimləyən ən vacib amildir.
Uzunömürlülük üçün əzələ kütləsi kritik əhəmiyyət kəsb edir. Biogerontologiya (qocalma biologiyası) professoru Riçard Faraqer xəbərdarlıq edir:
60 yaşda əzələ qurmaq üçün gənclikdəkindən iki qat daha çox protein yemək lazımdır ki, bu da çox çətindir. Buna görə də əzələ kütləsini gənc yaşlardan artırmağa başlayın.
Ağır qaldırmaq (powerlifting) və kardionu (qaçış) balanslaşdırın. Əzələ yığmaq və yağ yandırmaq fərqli fazalardır; əvvəlcə birinə, sonra digərinə fokuslanın.
Mütəxəssislərin rəyi getdikcə tək bir nöqtədə birləşir: İlk yeməyi bir qədər gecikdirmək.
Səhər tezdən ağır karbohidrat qəbulu insulini sürətlə artırır və gün ərzində enerji dalğalanmalarına səbəb olur.
Proteinlə zəngin bir səhər yeməyi ideal olar. Bir qədər qatıq və bir ovuc meyvə kifayətdir.
Uzun ömür üçün 5 qızıl qayda:
Professor Faraqer hər kəsə bu beşliyi unutmamağı tapşırır:
Siqaret çəkməyin.
Alkoqolu minimuma endirin.
Çəkinizə nəzarət edin.
Daimi idman edin.
Gündə ən azı 5 porsiya meyvə-tərəvəz istehlak edin.
