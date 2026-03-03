https://news.day.az/azerinews/1819567.html “Gənclik”də 2 marşrut avtobusu toqquşdu - FOTO Bakıda marşrut avtobusları toqquşub. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Nərimanov rayonu ərazisində metronun "Gənclik" stansiyasının qarşısındakı dayanacaqda baş verib. 133 və M8 saylı marşrut xətlərinə məxsus avtobusların toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib.
“Gənclik”də 2 marşrut avtobusu toqquşdu - FOTO
Bakıda marşrut avtobusları toqquşub.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Nərimanov rayonu ərazisində metronun "Gənclik" stansiyasının qarşısındakı dayanacaqda baş verib.
133 və M8 saylı marşrut xətlərinə məxsus avtobusların toqquşması nəticəsində nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib.
Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре