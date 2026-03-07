https://news.day.az/azerinews/1820693.html Ceyhun Bayramov TDT Baş katibi ilə İranın hücumlarını müzakirə edib - FOTO Türkiyədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev arasında görüş keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirlyiinin "X" hesanında paylaşım edilib.
Ceyhun Bayramov TDT Baş katibi ilə İranın hücumlarını müzakirə edib - FOTO
Türkiyədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev arasında görüş keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirlyiinin "X" hesanında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüşdə, mövcud regional təhlükəsizlik vəziyyəti, xüsusən də İranın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi pilotsuz təyyarə hücumları müzakirə edilib.
Türk Dövlətləri arasında koordinasiyanın daha da gücləndirilməsi və praktik əməkdaşlığın inkişafı barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре