Somali XİN Azərbaycan ərazisinə dron hücumunu pisləyib
Somali Federativ Respublikasının xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Abdisalam Abdi Ali Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinə zəng vurub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdə hərbi eskalasiya, eləcə də İran tərəfindən ölkəmizə edilmiş dron hücumu ilə bağlı müzakirə aparılıb.
Bu cür addımların Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəldiyi və regionda sabitlik üçün risklər yaratdığı vurğulanıb, Somali tərəfi bu hücumları qətiyyətlə pisləyib. Tərəflər beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmət edilməsinin, eləcə də regional və qlobal təhlükəsizlik üçün gərginliyin daha da artmasının qarşısının alınmasının vacibliyini qeyd ediblər.
Telefon danışığı zamanı habelə Azərbaycan ilə Somali arasında ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, o cümlədən siyasi dialoq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Bu çərçivədə, Somalinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü qismində oynadığı rolun əhəmiyyəti qeyd edilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре