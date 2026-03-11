İşıqforlarda "qara qutu" dövrü
Yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər üçün yeni bir nəzarət mexanizmi işə düşür. Artıq işıqforlarda quraşdırılan "qara qutular" sayəsində qəzaların səbəbləri daha dəqiq müəyyən ediləcək və qayda pozuntularına qarşı mübarizə sərtləşəcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu texnologiya əsasən Avropada sınaqdan keçirilməyə başlasa da, qısa müddətdə qlobal miqyasda yayılması gözlənilir. İşıqforlara inteqrasiya edilən bu sensor və kamera sistemləri təyyarələrdəki qara qutulara bənzər funksiya daşıyır.
İşıqforun "qara qutusu" nə işə yarayır?
Bu cihazlar sadəcə qırmızı işıqda keçənləri qeydə almır, həm də ərazidəki hərəkət dinamikasını saniyəbəsaniyə yaddaşda saxlayır:
Bir qəza baş verdikdə, "qara qutu" toqquşmadan bir neçə saniyə əvvəl və sonrakı bütün məlumatları (sürət, tormozlama məsafəsi, işığın rəngi) təqdim edir.
Sistem süni intellekt vasitəsilə potensial təhlükələri öncədən müəyyən edə və qəza riskini azalda bilər.
Məhkəmə və sığorta proseslərində kimin günahkar olduğunu mübahisəsiz şəkildə ortaya qoyur.
Yeni sistemlə birlikdə sürücülərin "mən keçəndə işıq sarı idi" və ya "yol boş idi" kimi bəhanələri artıq keçərli olmayacaq.
Qayda pozuntuları avtomatik olaraq mərkəzi sistemə ötürülür və saniyələr içində cərimə tətbiq edilir.
Bu qutular həm də tıxacın intensivliyini ölçərək işıqforların müddətini real vaxt rejimində tənzimləyə bilir.
Bu məlumatlar yalnız qəza və ya ciddi qayda pozuntusu zamanı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən istifadə ediləcək. Məqsəd sürücüləri izləmək deyil, yollarda ölümlə nəticələnən hadisələrin sayını minimuma endirməkdir.
