İmtahan üçün qeydiyyat bu tarixdən BAŞLAYIR
Rezidenturaya qəbul imtahanının I cəhdinin ilk mərhələsi mayın 3-də keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, imtahanda iştirak üçün qeydiyyat prosesi 13-20 apreldə aparılacaq.
