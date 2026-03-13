Qarabağda 45, Şərqi - Zəngəzurda 20 təhsil müəssisəsinin tabeliyi dəyişəcək

Gələcəkdə tabeliyi dəyişəcək 45 Qarabağ və 20 Şərqi-Zəngəzur müəssisəsi üzrə aidiyyəti qurumlara müraciət edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunan Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında öz əksini tapıb.

Hesabata görə, bununla bağlı ictimaiyyətlə kommunikasiya planı hazırlanmış və 5 illik strateji optimallaşdırma planı üzərində iş aparılıb.

Qeyd edək ki, 2025-ci il ərzində ümumilikdə 115 müəssisə (86 ləğv, 10 faliyyəti dayandırılan, 19 tipi dəyişən) ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısına daxil edilib.