Səudiyyə Ərəbistanının XİN naziri Bayramovla telefon danışığı aparıb
5 mart tarixində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının xarici işlər naziri şahzadə Feysəl bin Fərhan Əl Səud Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramova telefon zəngi edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirlər Yaxın Şərqdəki mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər. Bölgədə gərginliyin artmasından narahatlıq ifadə olunub və eskalasiyanın qarşısının alınmasının vacibliyi vurğulanıb.
Danışıq zamanı regional ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət, habelə qonşu ölkələrin hədəf alınmaması zərurəti qeyd edilib.
Həmçinin, telefon danışığı çərçivəsində regional və beynəlxalq gündəlikdəki digər aktual məsələlər, Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı mövcud əməkdaşlığın vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Nazirlər həmçinin digər qarşılıqlı maraq doğuran mövzularda fikir mübadiləsi aparıblar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре