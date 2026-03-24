Goranboyda döyülən şəxs xəstəxanada ölüb Goranboyda qonşusu tərəfindən döyülən şəxs xəstəxanada ölüb. APA-nın məlumatına görə, 3 gün əvvəl Goranboyda xəsarət alaraq Gəncədə xəstəxanaya yerləşdirilən 1994-cü il təvəllüdlü Ə.Əliyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, hadisə martın 20-də Goranboyun Dəliməmmədli şəhərində qeydə alınıb.
