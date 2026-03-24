Goranboyda döyülən şəxs xəstəxanada ölüb

Goranboyda qonşusu tərəfindən döyülən şəxs xəstəxanada ölüb.

APA-nın məlumatına görə, 3 gün əvvəl Goranboyda xəsarət alaraq Gəncədə xəstəxanaya yerləşdirilən 1994-cü il təvəllüdlü Ə.Əliyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, hadisə martın 20-də Goranboyun Dəliməmmədli şəhərində qeydə alınıb. Şəhər sakinləri 1985-ci il təvəllüdlü E.Ağalı ilə həmyerlisi 1994-cü il təvəllüdlü Ə.Əliyev mübahisə edib.

Mübahisə zamanı E.Ağalı Ə.Əliyevə xəsarət yetirib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub.