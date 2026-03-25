Məşhur türk serialı ekarana qayıdır
Serial tarixinin xüsusi layihələri arasında yer alan "Yasak Elma"nın yenidən ekranlara qayıtması gündəmdədir.
Оlay.az xəbər verir ki, hüquqları Fatih Aksoy və Melis Civelek-də olan serialı yenidən televiziya üçün adaptasiya etmək məqsədilə işlərə başlanıb.
Kulis məlumatlarına görə, əvvəllər film kimi çəkilməsi də düşünülən serialın yeni mövsümdə yenidən NOW kanalında yayımlanması planlaşdırılır.
Serialın ilk iclasları keçirilib. Hər şey plan üzrə getsə, Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç və Melisa Doğunun canlandırdığı Yıldız, Ender, Caner və Asuman obrazları üzərindən hekayə qurulacaq.
Bayram öncəsi Fatih Aksoy ilə Eda Ece görüş keçirib. Eda Ecenin verəcəyi qərar isə maraqla gözlənilir.
