https://news.day.az/azerinews/1824209.html Azərbaycanda mis konsentratı istehsalı 7 dəfəyə yaxın artıb Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 2 467 ton mis konsentratı istehsal edilib. Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, sözügedən məmulatların istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilşə müqayisədə 2,1 min ton və ya 6,9 dəfə artıb.
Azərbaycanda mis konsentratı istehsalı 7 dəfəyə yaxın artıb
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 2 467 ton mis konsentratı istehsal edilib.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, sözügedən məmulatların istehsalı ötən ilin eyni dövrü ilşə müqayisədə 2,1 min ton və ya 6,9 dəfə artıb.
Bu ilin martın 1-i vəziyyətinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında hazır mis konsentratı ehtiyatı 2 382 ton təşkil edib.
Ümumilikdə, hesabat dövründə mədənçıxarma sənayesində istehsalın ümumi dəyəri 5,2 milyard manat olmaqla, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0,3 faiz artıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре