“Qarabağ”ın futbolçusu millinin heyətindən çıxarıldı

Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olan 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.

AFFA-dan Day.az-a verilən məlumata görə, zədə səbəbindən "Qarabağ"ın futbolçusu Əli Bəşirovun əvəzinə heyətə "Qəbələ"nin oyunçusu Ariz Kərimov cəlb olunub.

Qeyd edək ki, U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə hazırlıq keçəcək.