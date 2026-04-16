“Azərkosmos”un nizamnamə kapitalı ARTIRILDI
Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyinin (Azərkosmos) nizamnamə kapitalı artırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərar əsasən, "Azərkosmos"un nizamnamə kapitalı 473 605 880 manatdan 567 605 880 manata çatdırılıb.
Bununla da Kosmik Agentliyin nizamnamə kapitalı 94 min manat artırılıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре