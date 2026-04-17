Əhaliyə sosial ödənişlər üzrə nə qədər vəsait ödənilib?

Cari ilin ilk 3 ayında sosial ödənişlər üzrə əhaliyə 2 614,8 milyon manat vəsait ödənilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

Məlumata görə, 2026-cı ilin yanvar-mart ayları ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 2 614,8 milyon manat vəsait ödənilib.

Bu isə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 255,9 milyon manat və ya 10,85% artım deməkdir. Belə ki, 2025-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 2 mlrd. 358,8 mln. manatdan çox vəsait ödənilib.