https://news.day.az/azerinews/1828419.html Əhaliyə sosial ödənişlər üzrə nə qədər vəsait ödənilib? Cari ilin ilk 3 ayında sosial ödənişlər üzrə əhaliyə 2 614,8 milyon manat vəsait ödənilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Məlumata görə, 2026-cı ilin yanvar-mart ayları ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 2 614,8 milyon manat vəsait ödənilib.
Əhaliyə sosial ödənişlər üzrə nə qədər vəsait ödənilib?
Cari ilin ilk 3 ayında sosial ödənişlər üzrə əhaliyə 2 614,8 milyon manat vəsait ödənilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.
Məlumata görə, 2026-cı ilin yanvar-mart ayları ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 2 614,8 milyon manat vəsait ödənilib.
Bu isə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 255,9 milyon manat və ya 10,85% artım deməkdir. Belə ki, 2025-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 2 mlrd. 358,8 mln. manatdan çox vəsait ödənilib.
