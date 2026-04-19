Ceyhun Bayramov Taylanda işgüzar səfərə yola düşüb

19 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Tayland Krallığının paytaxtı Banqkok şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

XİN-dən Day.Az-a bildirilib ki, səfər çərçivəsində, nazir Ceyhun Bayramovun 20 aprel tarixlərində Azərbaycanın sədrliyi ilə keçiriləcək BMT-nin Asiya və Sakit okean üzrə İqtisadi və Sosial Komissiyasının (UNESCAP) 82-ci sessiyasında iştirakı və çıxışı, habelə yüksək səviyyəli rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.