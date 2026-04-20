Bu ölkədə 200 minə yaxın insan təxliyə olunacaq
Yaponiyada güclü zəlzələ və potensial sunami ilə əlaqədar 180 minə yaxın sakin üçün təxliyyə xəbərdarlığı elan olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Kyodo agentliyi yerli yanğın mühafizə idarəsinə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, 7,7 bal gücündə zəlzələdən sonra beş prefektura - Hokkaydo, Aomori, İvate, Miyagi və Fukusimada təhlükə zonasında yerləşən əhalinin təxliyəsi elan edilib.
Bunda qədər yalnız 156 nəfərin həyatı üçün riskin olduğu deyilirdi.
Qeyd edək ki, bir neçə saat əvvəl Aomori prefekturasında 7,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Zəlzələdən sonra əhali 3 metr-ə qədər hündürlüyü olan sunaminin gözlənildiyini xəbərdar edib.
