Azərbaycandan Ermənistana 16 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək

Azərbaycandan Ermənistana yanacaq məhsullarının tədarükü çərçivəsində növbəti yanacaq partiyası göndəriləcək.

Day.Az-ın məlumatına görə, 16 vaqon dizel yanacağının bu ölkəyə göndərilməsi nəzərdə tutulur.

 

Qeyd edilən həcmdə dizel yanacağı bu gün - dəmir yolu ilə Azərbaycandan yola salınacaq.