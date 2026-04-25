İran ABŞ ilə danışıqlarda vasitəçi kimi Pakistanın ciddiliyinə əmindir

Tehran Pakistanın İranla ABŞ arasında danışıqlar prosesində vasitəçi kimi niyyətlərinin ciddiliyinə şübhə etmir və bu mövqedə onu əvəz etməyə çalışmayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi İslamabadda Pakistan rəhbərliyi ilə görüşü zamanı deyib.
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif ilə görüşündə İranın xarici işlər naziri ABŞ ilə dialoqda "Tehranın Pakistanın vasitəçiliyinə inamını bir daha təsdiqlədi".
Məlumata əsasən, A. Əraqçi "İranın başqa bir vasitəçi axtarmadığını" vurğulayıb.
