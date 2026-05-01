Diplomatik korpusun nümayəndələri Xocalı Soyqırımı Memorialına gəliblər - FOTO
Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xocalı Soyqırımı Memorial kompleksini ziyarət ediblər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, onlar Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış memorial komplekslə tanış olublar.
Qeyd edək ki, mayın 1-də Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə Şərqi Zəngəzur və Qarabağa səfəri başlayıb.
Səfərdə 62 ölkə və beynəlxalq təşkilatdan 150-dən çox səfir, diplomat, hərbi attaşe və digər nümayəndə iştirak edir.
Səfər Xankəndi şəhərini, həmçinin Xocalı, Şuşa və Laçın rayonlarını əhatə edir və iki gün davam edəcək.
Səfər çərçivəsində iştirakçılar bölgədə aparılan yenidənqurma və bərpa işləri ilə yerində tanış olacaq, həmçinin sosial və iqtisadi əhəmiyyətli obyektləri ziyarət edəcəklər.
