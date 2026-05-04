Kür çayında bolsululuq daşqına səbəb ola bilərmi?

Kür çayı həqiqətən də bir vaxtlar nəzarətdən çıxmışdı. Lakin hazırda çayın aşağı axarında daşma ehtimalı yaransa belə qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Eyni zamanda, Mingəçevir su anbarı ehtiyat variant kimi qalır.
Bunu Day.Az-a açıqlamasında ekoloq Qorxmaz İbrahimli deyib.
O, son günlər Kür çayında bolsululuğun mümkün nəticələrindən danışıb.
Ekoloq bildirib ki, mövcud vəziyyətdə hər hansı faciəvi daşqın gözlənilmir.
"Ola bilər ki, adət etdiyimiz quraqlıq şəraitindən istifadə edərək bəzi ərazilərdə əkin aparmışıq, bəzi yerləri isə otlaqlara çevirmişik; bu sahələri su basa bilər və bu, normal haldır. Ancaq Kür çayının səviyyəsinin kritik həddə çatacağını düşünmürəm. Çünki 10-15 gündən sonra çaylarımızın gursuluq dövrü başa çatacaq və quraqlıq mərhələsi başlayacaq. Bu baxımdan, qorxulu və faciəvi daşqınlar gözləmirəm.
Məlumatıma görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hazırlıq vəziyyətindədir. Aşağı axarda zəruri ehtiyat tədbirləri görülür. Eyni zamanda Mingəçevir və Şəmkir su anbarları da mövcud ehtiyat resurslarımızdır. Hesab edirəm ki, Kür çayı nizamlandıqdan sonra dağ çaylarının əksəriyyəti birbaşa Kürə çatmır; bu səbəbdən ciddi təhlükə gözlənilmir", - deyə o bildirib.
Q.İbrahimli qeyd edib ki, ümumilikdə, nə cari yağıntı dövrü, nə də əvvəlki illərlə bağlı narahatlığa əsas yoxdur:
"Təbiət özünü müəyyən dərəcədə tənzimləyir. Lakin biz də təbiəti qorumalıyıq. Meşələrin qırılması daşqın riskini artırır və səhralaşmaya səbəb olur. Kür-Araz ovalığında əkin işləri düzgün aparılmadıqda, xüsusilə subasar ərazilərdə əkin aparıldıqda problemlər yaranır. Vətəndaşlar bu məqamları nəzərə almalı və daha maarifli olmalıdırlar. İnsanlar ev tikərkən sel yataqlarında, dərə ağızlarında və selə meyilli ərazilərdə tikinti aparmamalıdırlar. Bu qaydalara əməl olunsa, həm dövlət qurumları əlavə narahatlıq keçirməz, həm də vətəndaşlar hər hansı faciə ilə üzləşməzlər", o deyib.
Nəsimi Ələsgərli