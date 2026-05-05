Sağlam görünür, amma şəkərlə doludur: Dietoloqlar bu içkilərdən uzaq durmağı tövsiyə edir
Dietoloqlar xəbərdarlıq edir ki, gündəlik rasionda içkilər çox vaxt nəzərə alınmır, halbuki onlar gizli şəkər mənbəyinə çevrilə bilər. Mütəxəssislərə görə, əlavə şəkərin həddindən artıq qəbulu sağlamlığa mənfi təsir göstərir və gündəlik kalorinin 10%-dən çoxu şəkərdən gəlməməlidir. Buna baxmayaraq, "sağlam" kimi təqdim olunan bir çox içki əslində yüksək kalorili və şəkərlidir.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə meyvə şirələri, şirinləşdirilmiş soyuq çay, şəkərli qəhvə içkiləri və qazlı içkilər risk qrupuna daxildir.
Hətta 100% təbii şirələr belə böyük miqdarda şəkər ehtiva edə bilər. Bundan əlavə, şirin bitki mənşəli südlər, hazır smuzilər və enerji içkiləri də gizli şəkər baxımından zəngindir və tez-tez istifadə edildikdə çəki artımına səbəb ola bilər.
Ekspertlər həmçinin qeyd edir ki, idman və alkoqollu hazır içkilər də gözləniləndən daha çox şəkər ehtiva edir. Sağlam qalmaq üçün su, şəkərsiz çay və evdə hazırlanmış içkilərə üstünlük vermək, paketlənmiş məhsulları isə məhdudlaşdırmaq tövsiyə olunur.
