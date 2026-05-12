Hansı içkilər qanda şəkəri artırır? – Dietoloqlar xəbərdarlıq edir
Dietoloqlar bildirirlər ki, diabet və yüksək qan şəkəri olan şəxslər xüsusilə şəkərli içkilərdən uzaq durmalıdır. Qazlı içkilər, enerji içkiləri və şirinləşdirilmiş çay-kofe qanda qlükozanın kəskin yüksəlməsinə səbəb olur.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu içkilərdə lif, zülal və yağ olmadığı üçün şəkər qana çox sürətlə qarışır.
Nəticədə həm enerji dalğalanmaları, həm də aclıq hissi daha tez yaranır.
Həmçinin qeyd olunur ki, şəkərli içkilər ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır və "boş kalori" hesab olunur. Kofeinli şirin içkilər isə bəzi insanlarda insulin müqavimətini gücləndirərək vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər.
