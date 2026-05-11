Səudiyyə Ərəbistanı WUF13-də iştirak edəcək

Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun on üçüncü sessiyasında (WUF13) Səudiyyə Ərəbistanı nümayəndə heyətinə ölkənin bələdiyyələr və mənzil-tikinti naziri Məcid bin Abdullah əl-Hoqayl rəhbərlik edəcək.

APA xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının rəsmi dövlət xəbər agentliyi məlumat yayıb.

Səfərin məqsədi şəhərsalma, mənzil siyasəti və dayanıqlı şəhər inkişafı sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsidir.