Gürcüstanın yeni Patriarxı seçilib
Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin Müqəddəs Sinodunun üzvləri yeparxiya nümayəndələrinin qapalı, genişləndirilmiş iclasında Mitropolit Şionu Gürcüstan Patriarxı seçiblər.
Day.Az bu barədə xarici mediaya istinadla xəbər verir.
Yeni seçilmiş Patriarx Şionun 57 yaşı var. O, 1993-cü ildə monastır andı içməzdən əvvəl Tbilisi Konservatoriyasında təhsil alıb. 1999-cu ildə Batumi İlahiyyat Seminariyasını bitirib, sonra Moskva İlahiyyat Akademiyasında və Humanitar Elmlər üzrə Müqəddəs Tixon Pravoslav Universitetində ilahiyyat təhsilini davam etdirib və 2005-ci ildə məzun olub. 2003-cü ildə Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin Müqəddəs Sinodu onu yepiskop seçib və 2010-cu ildə Mitropolit rütbəsinə yüksəldilib.
Bütün Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliya martın 17-də 93 yaşında vəfat edib. Onun vəfatı ilə əlaqədar ölkədə matəm elan olunub və matəm günləri dəfn mərasiminə qədər (22 mart) davam edib.
