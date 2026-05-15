Zəngilana və Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb Zəngilan və Cəbrayıla köç karvanı yola salınıb. Day.Az xəbər verir ki, mayın 15-də Zəngilan şəhərinə və Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə köç karvanı yola salınıb. Köçürülənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir.
Bu mərhələdə Zəngilan şəhərinə 5 ailə - 26 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 107 ailə - 453 nəfər köçürülüb.
