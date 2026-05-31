Asan ev paxlavası dadında şərbətli şirniyyat resepti
Xaricindən yüngülcə xırtıldayan, daxili isə şərbətlə yumşalan bu xüsusi təam klassik paxlava ləzzətini qat-qat yuxa yaymaqla uzun-uzadı məşğul olmadan, ən praktik şəkildə hazırlamaq istəyənlər üçün mükəmməl bir alternativdir. Kərə yağı ilə hazırlanan yumşaq xəmiri və bol qozlu içliyi sayəsində hər tikədə zəngin bir ətir bəxş edir.
Day.Az lazım olan nqrediyentləri təqdim edir:
Xəmiri üçün:
125 q kərə yağı (əridilmiş)
Yarım su stəkanı duru yağ
1 su stəkanı süd
1 ədəd yumurta
2 xörək qaşığı üzüm sirkəsi
1 paket vanil
1 paket qabartma tozu
1 çay qaşığı soda (karbonat)
3-3,5 su stəkanı un (tədricən əlavə edilməli)
İçliyi üçün:
1 su stəkanı iridən üyüdülmüş qoz ləpəsi
Şərbəti üçün:
3 su stəkanı şəkər tozu
3 su stəkanı su
1 incə dilim limon
Hazırlanması:
İlk olaraq su və şəkər tozunu qazana töküb qarışdırın. Şərbət qaynamağa başladıqdan sonra içinə bir dilim limon əlavə edin, bir neçə dəqiqə də qaynadıb ocaqdan götürün. Şərbətin tamamilə soyuması üçün kənara qoyun.
Geniş bir qarışdırma qabında əridilmiş kərə yağı, duru yağ, süd, yumurta və sirkəni birləşdirin. Üzərinə vanil, qabartma tozu və sodanı əlavə edin. Unu az-az, nəzarətli şəkildə tökərək ələ yapışmayan, yumşaq konsistensiyalı bir xəmir yoğurun.
Hazırladığınız xəmiri gözəyarı iki bərabər hissəyə bölün. İlk hissəni yüngülcə yağlanmış soba listinin dibinə əlinizlə basdıraraq bərabər şəkildə yayın.
Alt xəmirin hər tərəfinə üyüdülmüş qoz ləpəsini səpin. Qalan ikinci hissə xəmiri də qozların üzərinə eyni şəkildə yerləşdirib, səthini hamarlayın.
Şirniyyatı iti bir bıçaq köməyi ilə klassik paxlava dilimi formasında kəsin. Əvvəlcədən 180°C-yə qədər qızdırılmış sobada üzəri tam qızarana qədər, təxminən 35 dəqiqə bişirin.
Sobadan çıxan isti şirniyyatın üzərinə kənarda tam soyumuş olan soyuq şərbəti gəzdirin. Şərbəti tam canına çəkməsi və aromaların oturması üçün şirniyyatı bir neçə saat otaq temperaturunda dincəldin.
Şərbətini çəkən şirniyyatın üzərini qoz və ya üyüdülmüş püstə ilə bəzəyərək çay və ya Türk qəhvəsi yanında süfrəyə təqdim edə bilərsiniz.
Şirniyyatın xəmir olmaması və şərbəti tarazlı şəkildə çəkməsi üçün şərbət tam soyuq, şirniyyat isə sobadan çıxan kimi isti olmalıdır.
Xəmiri çox bərk yoğurmayın. Unu az-az əlavə etmək xəmirin daha yumşaq və məsaməli olmasını təmin edər.
Şirniyyatı bişirməzdən əvvəl dilimləmək, şərbətin alt qatlara qədər bərabər yayılmasına kömək edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре