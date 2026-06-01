Gömrük bəyannaməsi edənlərin nəzərinə: Bu gündən yeni qayda qüvvəyə mindi
Bu gündən etibarən Dövlət Gömrük Komitəsinin "Smart Customs" platformasında elektron ticarət bəyannamələrinin təqdim olunması qaydasında dəyişiklik qüvvəyə minib.
Day.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə, artıq fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN və şifrə) ilə sistemə daxil olaraq "Elektron Ticarət Bəyannaməsi" xidmətindən istifadə etmək mümkün olmayacaq.
Belə ki, vətəndaşlar 3 müxtəlif elektron identifikasiya növündən birini seçərək xidmətdən yararlana biləcəklər.
Bunlar "Asanİmza", "SİMA" və ya "MYGOV / QR" xidmətləridir.
Qeyd edək ki, fərdi identifikasiya nömrəsi ilə "SmartCustoms" və "e.customs.gov.az" sistemlərinə daxil olmaq imkanları qüvvədə saxlanılır.
Gömrük rəsmiləşdirilməsinin daha sürətli tamamlanması məqsədilə "Asanİmza", "SİMA" və ya "MYGOV / QR"ın əvvəlcədən əldə olunması tövsiyə edilir.
