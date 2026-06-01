Slovakiyanın SPP şirkəti uzunmüddətli qaz təchizatı ilə bağlı SOCAR ilə əməkdaşlığa hazırdır - MÜSAHİBƏ
Azərbaycan dövlət neft şirkəti SOCAR və Slovakiyanın SPP şirkəti uzunmüddətli təbii qaz təchizatı ilə bağlı əməkdaşlığa hazırdır.
Day.Az xəbər verir ki, bunu SPP-nin baş direktoru Martin Huska, Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Trend-ə verdiyi eksklüziv müsahibədə bildirib.
O bildirib ki, SOCAR-dan təbii qazın alınması üçün pilot qısamüddətli müqavilə hər iki şirkətin Slovakiyaya uzunmüddətli təbii qaz təchizatı ilə bağlı razılaşma əldə olunarsa, əməkdaşlığa hazır olduğunu təsdiqləyib".
Huskanın sözlərinə görə, təchizat mənbələrinin şaxələndirilməsi üzrə davam edən səylər sayəsində SPP hazırda qlobal portfelləri vasitəsilə bir neçə əsas beynəlxalq təchizatçıdan qaza çıxış əldə edib. Şirkət həmçinin fəaliyyətini daha da şaxələndirməyə davam edir.
"2027-ci ilin dördüncü rübündə RePowerEU qaydalarının tətbiqindən başlayaraq Slovakiyaya qaz təchizatı ilə bağlı əlavə təchizatçılar və istehsalçılarla danışıqlar aparırıq. Bu müzakirələrə təxminən otuz şirkət daxildir. Bu danışıqların nəticələri həmçinin 2027-ci ilin dördüncü rübündə SPP üçün qaz təchizatının konfiqurasiyasını müəyyən edəcək".
Şirkətin baş direktoru vurğulayıb ki, danışıqlarda əsas amillər arasında rəqabətli qaz qiymətləri, kifayət qədər və davamlı təchizat həcmləri və enerji təchizatının təhlükəsizliyinə dair risklər var.
"Bu kontekstdə Azərbaycandan qazın potensial mövcudluğu da nəzərdən keçirilir. Azərbaycan qazı bizim üçün həll yollarından biri ola bilər və biz SOCAR-dakı həmkarlarımızla müntəzəm əlaqə saxlayırıq. Lakin bunun nə vaxt reallığa çevrilə biləcəyi sual altındadır. Azərbaycan tərəfinin açıqlamalarına görə, ölkə hazırda qaz hasilatını artırmaq və regional infrastrukturu inkişaf etdirmək üzərində işləyir", - deyə o bildirib.
Bərpa olunan enerji də daxil olmaqla, yeni əməkdaşlıq sahələri ilə bağlı suala cavab olaraq Huska qeyd edib ki, şirkətlər indiyə qədər yalnız ilkin müzakirələr aparıblar. "Əsas prioritetimiz müştərilərimiz üçün təhlükəsiz və rəqabətli təbii qaz təchizatını təmin etməkdir", - deyə o, fikirlərini yekunlaşdırıb.
Xatırladaq ki, SOCAR 2024-cü ilin dekabr ayına qədər Slovakiyanın ən böyük dövlətə məxsus enerji təchizatçısı olan SPP-yə təbii qaz tədarük edib. 1 dekabr 2024-cü ildə başlayan təchizat SOCAR və SPP arasında qısamüddətli pilot müqavilə çərçivəsində həyata keçirilib.
