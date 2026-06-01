D-8 enerjiyə balanslı yanaşmağa çağırır
Trend-in verdiyi məlumata görə, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) baş katibi Sohail Mahmud bu açıqlamanı D-8 enerji nazirlərinin Bakı Enerji Forumundakı ilk görüşündə verib.
"İnnovasiya və daha təmiz texnologiyaların tətbiqinə ehtiyac olsa da, enerji keçidi praqmatik, balanslı və milli inkişaf prioritetlərinə uyğun qalmalıdır. Üzv ölkələrimizin çoxu üçün karbohidrogenlər enerji təhlükəsizliyinin və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol oynamağa davam edəcək.
Çətinlik karbohidrogenlər və bərpa olunan enerji arasında seçim deyil, davamlı inkişafı dəstəkləyə bilən şaxələndirilmiş, dayanıqlı və balanslaşdırılmış enerji sistemlərinin yaradılmasıdır", - deyə o bildirib.
S. Mahmud qeyd edib ki, buna görə də uzunmüddətli dayanıqlığa nail olmaq üçün bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyi, şəbəkənin modernləşdirilməsi, enerji saxlanması və iqlim dayanıqlığına eyni vaxtda investisiya qoyuluşları lazımdır.
