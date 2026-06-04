https://news.day.az/azerinews/1839170.html Bakıda "Azerbaijan Jewelry Show" sərgisi keçirilir - FOTO Bakıda "Azerbaijan Jewelry Show" sərgisi keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, 4-6 iyun tarixlərində Bakı İdman Sarayında keçiriləcək sərgidə Azərbaycan və Türkiyədən zərgərlik sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər iştirak edir.
Bakıda "Azerbaijan Jewelry Show" sərgisi keçirilir - FOTO
Bakıda "Azerbaijan Jewelry Show" sərgisi keçirilir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, 4-6 iyun tarixlərində Bakı İdman Sarayında keçiriləcək sərgidə Azərbaycan və Türkiyədən zərgərlik sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər iştirak edir.
Sərgi çərçivəsində qiymətli daşlar, qızıl və gümüşdən hazırlanmış zərgərlik məmulatları, külçələr və sikkələr, bijuteriya, zərgərlik məmulatları üçün qablaşdırma məhsulları, eləcə də zərgərlik sənayesi üçün avadanlıq və ləvazimatlar nümayiş etdirilir.
Sərginin ümumi sahəsi 4000 m²-dir. İştirakçı şirkətlərin sayı isə 50-60 şirkətdir.
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