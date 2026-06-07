https://news.day.az/azerinews/1839872.html "Şamaxı" klubu Həbib İsmayılovla yeni müqavilə bağlayıb "Şamaxı" klubu futbolçusu Həbib İsmayılovla yeni müqavilə bağlayıb. Bu barədə Day.Az-ə Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçisindən məlumat verilib. H.İsmayılov növbəti iki mövsümdə də "Şamaxı"nın formasını geyinəcək. Qeyd edək ki, "Şamaxı" Premyer Liqanın 2025/2026 mövsümündə 38 xalla 8-ci olub.
"Şamaxı" klubu Həbib İsmayılovla yeni müqavilə bağlayıb
"Şamaxı" klubu futbolçusu Həbib İsmayılovla yeni müqavilə bağlayıb.
Bu barədə Day.Az-ə Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçisindən məlumat verilib.
H.İsmayılov növbəti iki mövsümdə də "Şamaxı"nın formasını geyinəcək.
Qeyd edək ki, "Şamaxı" Premyer Liqanın 2025/2026 mövsümündə 38 xalla 8-ci olub.
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