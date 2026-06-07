"Şamaxı" klubu Həbib İsmayılovla yeni müqavilə bağlayıb

"Şamaxı" klubu futbolçusu Həbib İsmayılovla yeni müqavilə bağlayıb.

Bu barədə Day.Az-ə Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçisindən məlumat verilib.

H.İsmayılov növbəti iki mövsümdə də "Şamaxı"nın formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, "Şamaxı" Premyer Liqanın 2025/2026 mövsümündə 38 xalla 8-ci olub.