https://news.day.az/azerinews/1840837.html Qusarda sürüşmə baş verib İyunun 11-də Qusar rayonunun Laza kəndində sürüşmə baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı bürosu məlumat yayıb. Bildirildiyinə görə, sürüşmə saat 14:38-də qeydə alınıb.
Qusarda sürüşmə baş verib
İyunun 11-də Qusar rayonunun Laza kəndində sürüşmə baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Bildirildiyinə görə, sürüşmə saat 14:38-də qeydə alınıb.
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