Gün boyu zehni aydınlıq üçün ideal səhər yeməyi

Gün ərzində zehni aydınlıq və psixi rahatlığı təmin edən ideal səhər yeməyinin sirlərini açıqlayıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, Biokimyaçı Cessi İnçauspe bildirib ki, zehni aydınlıq və sabit enerji üçün səhər yeməyi qanda şəkəri kəskin artırmamalıdır. Onun sözlərinə görə, şirin səhər yeməkləri gərginlik və impulsivliyə səbəb ola bilər.

Ekspert ideal səhər yeməyinin zülal və sağlam yağlardan ibarət olmasını tövsiyə edir. Bu, qanda qlükozanı sabit saxlayaraq gün boyu enerji təmin edir.

O, həmçinin yemək ardıcıllığını vacib sayır: əvvəl tərəvəz, sonra zülal və yağlar, karbohidratlar isə sonda qəbul edilməlidir.

 

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