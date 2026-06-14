https://news.day.az/azerinews/1841226.html Gün boyu zehni aydınlıq üçün ideal səhər yeməyi Gün ərzində zehni aydınlıq və psixi rahatlığı təmin edən ideal səhər yeməyinin sirlərini açıqlayıb. Day.Az-ın məlumatına görə, Biokimyaçı Cessi İnçauspe bildirib ki, zehni aydınlıq və sabit enerji üçün səhər yeməyi qanda şəkəri kəskin artırmamalıdır. Onun sözlərinə görə, şirin səhər yeməkləri gərginlik və impulsivliyə səbəb ola bilər.
Gün boyu zehni aydınlıq üçün ideal səhər yeməyi
Gün ərzində zehni aydınlıq və psixi rahatlığı təmin edən ideal səhər yeməyinin sirlərini açıqlayıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, Biokimyaçı Cessi İnçauspe bildirib ki, zehni aydınlıq və sabit enerji üçün səhər yeməyi qanda şəkəri kəskin artırmamalıdır. Onun sözlərinə görə, şirin səhər yeməkləri gərginlik və impulsivliyə səbəb ola bilər.
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