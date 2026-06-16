Diz ağrısı olanlar üçün təhlükəsiz 5 idman HƏRƏKƏTİ
Diz ağrısı zamanı tam hərəkətsizlik oynaqları zəiflədə bilər. Doğru seçilmiş yüngül çömbəlmələr isə əzələləri gücləndirərək dizə dəstək olur və bərpaya kömək edir.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər bildirir ki, məşq zamanı ağrı 3-4 səviyyəsini keçməməli, dizlər ayaq istiqaməti ilə düz qalmalı və müntəzəm, lakin qısa məşqlər üstün tutulmalıdır. Hərəkətsizlik oynaq qığırdağının qidalanmasını azaldaraq problemləri artıra bilər.
Dizlər üçün təhlükəsiz sayılan 5 əsas çömbəlmə növü bunlardır: mini çömbəlmə (rezin bantla), divara söykənərək statik "kürsü" hərəkəti, fitbol ilə divar çömbəlməsi, skamyaya toxunaraq çömbəlmə və dəstəkli təkayaq çömbəlmə. Bu hərəkətlər tədricən çətinləşir və dizə düşən yükü nəzarətdə saxlayır.
Ağrı artarsa, şişkinlik və ya kilidlənmə hissi yaranarsa, məşq dayandırılmalı və mütəxəssisə müraciət edilməlidir.
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