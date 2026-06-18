Ağcaqanadlar bəzi insanları niyə daha çox dişləyir? – Elmi izah
Ağcaqanadların hamını eyni dərəcədə dişləmədiyi hissi elmi olaraq da təsdiqlənir.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatlara görə, bu həşəratlar insanları əsasən bədən qoxusu, nəfəsdən çıxan karbon qazı (CO₂), dəri istiliyi və rütubət kimi siqnallara əsasən seçirlər.
Yalnız dişi ağcaqanadlar qanla qidalanır və yumurta inkişafı üçün bu prosesi həyata keçirirlər.
Frédéric Simard bildirir ki, bəzi insanların "ağcaqanad maqnitinə" çevrilməsi təsadüfi deyil. Rickard Ignellin araşdırmalarına görə, ağcaqanadlar CO₂-ni onlarla metr uzaqdan hiss edir, yaxınlaşdıqda isə bədən qoxusu və digər kimyəvi siqnallar daha güclü rol oynayır.
Araşdırmalar göstərir ki, qan qrupu, göz və saç rəngi kimi amillərin ciddi təsiri yoxdur. Əvəzində dəridən ifraz olunan kimyəvi maddələrdən bəziləri ağcaqanadları daha çox cəlb edir. Hətta alkoqol (məsələn, pivə) qəbulu bədən istiliyini və CO₂ ifrazını artıraraq dişlənmə ehtimalını yüksəldə bilər.
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