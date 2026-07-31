https://news.day.az/azerinews/1851213.html Sadır Japarov “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Sadır Japarov "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Sadır Japarov “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Sadır Japarov "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilib.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Sərəncama əsasən, Qırğız Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, qardaşlıq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Nurqojoyeviç Japarov "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilib.
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