В истории культуры каждого народа имеется область искусства, в которой отражен его богатый духовный мир, воплощены присущие ему черты характера, интеллекта, мировоззрения, эстетики и жизненной философии. Ковер для нашего народа - не только предмет быта, но и одна из основных форм его художественного самовыражения. Многие столетия на ковре рождались, среди ковров жили, на ковре провожали человека в последний путь.

Интерес к азербайджанскому ковру не пропадает и сегодня: их лучшие старинные образцы поселились в экспозициях крупнейших музеев мира - в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, в Музее Метрополитен в Нью-Йорке, в Музее текстиля в Вашингтоне, в Музее исламского искусства в Берлине, в Государственном Эрмитаже и Музее этнографии в Санкт-Петербурге, в Музее Востока в Москве, в Музее турецкого и исламского искусства и Музее Вакыфлар халы в Стамбуле, в Музее истории в Тбилиси и т.д.

И, конечно, главным хранилищем древнего коврового искусства нашего народа является Азербайджанский музей ковра, основанный в 1967 году по инициативе народного художника Лятифа Керимова.

Музей часто менял "место жительства" и сегодня навсегда поселился в великолепном и уникальном по своей архитектуре здании. Современное здание музея имеет форму разворачивающегося ковра, а экспозиция устроена таким образом, что перед зрителем постепенно разворачиваются поражающие красотой ковры, увлекая все дальше в это чарующее пространство, где игра света и тени рождает ассоциации, провоцирует на неожиданные открытия. Но это общая картина, а ведь каждый ковер - отдельная история, характер, настроение, энергетика, душа того, кто его ткал. Бесконечное сплетение узоров, полет творческой фантазии и высокое мастерство - вот что такое настоящий азербайджанский ковер.

В фойе музея располагаются небольшое кафе, камеры хранения, служебные помещения, а первый, второй и третий этажи заняты выставочными залами. Вошедшего в здание посетителя моментально окутывает необыкновенная аура, усиливаемая едва слышной национальной мелодией, ненавязчиво заполняющей все здание. У входа, с одной стороны, - приветливый ресепшн-персонал, с другой - магазин, в котором можно приобрести разнообразную литературу о коврах и их истории. Кроме того, здесь можно заказать или купить мини-коврики, ткущиеся в Музее ковра, приобрести уникальные изделия ручной работы, предметы одежды, декора и многое другое.

Музей ковра удобен для посетителей и хорошо продуман, здесь работают эскалаторы и лифты, организованы зоны отдыха с диванами. На покатые стены музея проецируются световые изображения наиболее популярных орнаментов азербайджанских ковров. Здесь собрана самая богатая и разнообразная коллекция ковров и ковровых изделий. Всего фонды насчитывают 10139 экспонатов и включают в себя 7 коллекций - "Ворсовые ковры", "Безворсовые ковры", "Ковровые изделия", "Художественный металл", "Керамика, стекло, дерево, бумага", "Ткань, одежда, вышивка", "Ювелирные изделия". В музее хранятся раритеты, относящиеся к эпохе бронзы, античному периоду, раннему Средневековью, большая же часть коллекции датирована XVII-XX веками. Здесь также есть копия знаменитого ковра "Шейх Сафи", оригинал которого хранится в британском Музее Виктории и Альберта.

Поднимаемся на лифте и входим в громадный зал с приглушенным освещением, стены здания изогнуты не только снаружи, но и внутри, что позволяет расположить ковры-экспонаты вертикально для более удобного обзора посетителями, возникает ассоциация с чтением старинной книги в изумительном современном переплете. А поможет нам прочитать отрывки из этой древней книги сотрудница музея Пюста ханум Агаева.

Главное содержание первого этажа экспозиции - путь развития, пройденный азербайджанским ковровым искусством. От самого простого вида ковра - хясир (плетеная циновка из камыша или тростника) он ведет к технологически более сложным и совершенным формам (палас, джеджим, килим, шадда, лады, верни, зили, сумах). Они плелись методом простого и сложного переплетения или методом обвязывания. В этом же уголке экспозиции можно наблюдать, как впоследствии усложнялись технологии и совершенствовались орудия труда, появлялись уже более сложные композиции. Проследить всю эволюцию ковроткачества помогут мультимедийные файлы. Мониторы наглядно показывают технологию создания каждого вида безворсового ковра. Здесь же расположены горизонтальный и вертикальный станки, инструменты ковроделов для стрижки, мытья и расчесывания шерсти, прядения и крашения пряжи. В экспозиции представлены археологические находки из разных регионов Азербайджана, подтверждающие древние корни национального коврового ремесла.

Здесь же экспонируются безворсовые ковровые изделия: чул (попона), хурджун и хейбя (переметная сума из двух частей), дуз торбасы (мешок для соли), джораб (шерстяные носки), дявя бязяйи (украшение для верблюда), чанта (сумка), сиджим (толстая веревка из овечьей шерсти, козьего волоса или льна), оркен (узкая ковровая лента для крепления вьючных грузов), гашигдан (сумка для ложек и скалок), мафраш (прямоугольная ковровая сума), яхяр устю (коврик на седло), чувал (мешок). Эти предметы использовались в повседневной жизни азербайджанцев. Безворсовые ковры отличаются друг от друга техникой ткачества, композиционным построением, орнаментом и цветовым решением. В технике простого продевания ткутся паласы и джеджимы, для композиции которых характерны цветные полосы различной ширины.

Особого внимания заслуживает информация об алачыг - палатке, которую местные жители устанавливали в местах сезонного жилья. Алачыг выстилался несколькими видами ковров: чятяном и хясиром выстилали землю и стены, а поверх клали безворсовые ковры. Снаружи алачыг покрывал кечя из войлока. Именно в изготовлении этих предметов первой необходимости в полной мере стал проявляться художественный гений народа, своеобразие его мышления.

Завершающая часть первого этажа экспозиции показывает связь коврового искусства с традициями нашего народа, национальным фольклором, рассказывает о роли ковра в современной повседневной жизни. Здесь на фоне фотографий и видеоматериалов представлены свадебные атрибуты и символы праздника Новруз. Экспозиция, развернутая во всю длину здания, дает возможность наглядно увидеть каждый этап развития ковроткачества, проследить, как развивалось мастерство построения композиций, как обогащались орнаментальные мотивы, усложнялась колористическая гамма. Музей является сокровищницей азербайджанской национальной культуры, демонстрируя ковер в тесной взаимосвязи с другими видами традиционного искусства Азербайджана.

На втором этаже экспонируются ворсовые ковры. Они делятся на группы согласно классификации ученого и художника по ковру Лятифа Керимова. В экспозиции можно увидеть образцы губинской, ширванской, бакинской, гянджинской, газахской, карабахской и тебризской школ ковроткачества. Здесь также широко используются мультимедийные технологии. К примеру, один из мультимедийных контентов рассказывает об азербайджанских коврах в коллекциях музеев мира, в другом можно увидеть азербайджанские ковры на картинах европейских художников. Еще один повествует об истории орнаментов, которые мы видим на коврах. Рассказывая, наша гид обратила наше внимание на стенд с указанием ингредиентов, из которых получали натуральные красители. Невероятно, но наши предки получали немеркнущие по сей день краски без всякой химии.

В самом начале посетителей приветствует величественный бюст Лятифа Керимова. Рядом помещен большой ковер с изображением карты, разработанной самим мастером. На карте показано, к какой территории Азербайджана относится та или иная манера и стиль плетения ковра. Эта карта несет в себе информационную значимость и является как бы предисловием к тому, что на этом этаже гости могут наблюдать уже непосредственно классифицированные по территориальному признаку экспонаты. Азербайджанское ковровое искусство отличается большим разнообразием ковровых композиций, насчитывающих свыше шестисот пятидесяти видов, при этом каждый азербайджанский ковер является уникальным и неповторимым. В разные исторические периоды это искусство развивалось, отражая в себе представление древних народов о мироздании, их религиозные верования.

Выставленные здесь ковры "Аждахалы" ("Драконовый") и "Сальян Хиляси" были переданы музею в 2013 году по завещанию американского коллекционера Гровера Шильтца. Ковер "Шамахы" принадлежит к числу наиболее древних экспонатов в коллекции ворсовых ковров музея. Он был изготовлен в Ширване в конце XVII - начале XVIII века и приобретен в 2017 году у австрийской аукционной компании. Его плотность составляет 44 х 46 узлов на квадратный дециметр, по словам экспертов, в нем нашли отражение и дух дворцовых ковров Сефевидской эпохи. Таких ковров в мире очень мало, и находятся они по большей части в частных коллекциях и крупных музейных собраниях.

В стеклянных витринах мы видим образцы национальной одежды, характерной для разных регионов Азербайджана, изысканную художественную вышивку, широко применяемую в повседневном быту. В коллекции музея хранятся образцы национальной одежды из разных регионов Азербайджана: чепкен, архалыг, туман, кюрдю, джанлыг, чуха, шалвар, чарыг, леббадэ, арахчын, келагаи, чаршаб и т.д, на столиках размещены тахча габахы (шторки для ниш), сюфря (скатерть), дараг габы (футляр для гребня), тютюн габы (кисет), пул кисяси (кошель), намазлыг (молитвенный коврик), гуран габы (обложка для Корана). Экспозиция позволяет понять, что стоит за такими элементами орнамента, как бута, дракон, древо жизни, узнать происхождение и семантику различной формы крестов, значение исламских символов.

Далее Пюстя ханум знакомит нас с традиционным интерьером дома богатого жителя города Шуша. Это одна из самых интересных и запоминающихся частей экспозиции. Интерьер воссоздан на основе заметок и рисунков европейских и русских путешественников. Образцы коврового искусства в единстве с другими видами старинных ремесел были неотъемлемой частью художественного оформления такого дома.

Среди экспонатов особенно впечатляют лоскут тебризского ковра "Овчулуг", сотканного в XVII веке, ковер "Хила Афшан", созданный в 18 веке, а также один из тебризских ковров с необычной формой и рисунком. Как оказалось, это всего лишь одна четвертая часть ковра. По преданию, данный ковер был заказан Шах Исмаилом Хатаи. Он разделил этот огромный ковер на четыре части и раздал в приданое своим дочерям. Так части одного целого оказались разбросанными по свету. Сегодня они хранятся в географически отдаленных местах. Одна часть - в Париже, вторая - в Лондоне, третья была обнаружена в коллекции американского магната и лишь четвертая часть этого грандиозного азербайджанского ковра хранится в Баку.

На всем этом этаже широко применяются современные цифровые технологии. Они расширяют возможности показа ковров различных типов и групп, в том числе из коллекций многих музеев мира. На мониторах можно увидеть процесс изготовления окон шебеке и шелковых платков келагаи.

На третьем этаже экспозиции представлен путь развития азербайджанского ковра в XX-XXI столетиях. Эта часть экспозиции посвящена уже современному направлению азербайджанского ковроделия, здесь освещается деятельность организации "Азерхалча", ее важные заслуги в развитии коврового искусства. Выставленные в зале ковры по красочности и сюжетам можно сравнить с произведениями живописи. В сюжетах можно проследить космическую тему, музыкальную, философскую, есть даже образцы абстракции. Вот великолепные портреты великих композиторов Узеира Гаджибейли и Дмитрия Шостаковича, а вот вид на Эйфелеву башню из окна парижского дома. Чуть дальше сверкает огромная нефтяная вышка, а следом за ней возвышается символ Баку Девичья башня. Еще одна изюминка - ковер "Мечты Саттара", посвященный творчеству великого Саттара Бахлул-заде. На нем можно обнаружить фигуры Султана Мухаммеда, Саттара Бахлул-заде, Лятифа Керимова, самого мастера сего шедевра - Эльдара Микаил-заде и еще много-много всякого. А вот еще одна фантасмагория на тему азербайджанских сказок и мифов, ее создатель Эльдар Микаил-заде воспроизвел мотивы "Лейли и Меджнун".

Следующий стенд повествует об истории Азербайджанского музея ковра, о внимании и заботе, которые наше государство оказывает этому древнейшему ремеслу, которое в 2010 году было включено в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Большая часть экспонатов на этом этаже показывает деятельность профессиональных художников, сумевших возвести ковроткачество на новый уровень. Среди них, в первую очередь - творчество и научная деятельность Лятифа Керимова, народного художника, лауреата Государственной премии и видного художника по коврам, по чьим эскизам сотканы ковры "Лячяктурундж", "Бахар" ("Весна"), "Хейванлар аляминдя" ("В мире животных"), "Шаби-хиджран" ("Ночь разлуки"), "Сафиаддин Урмави", раскрываются достоинства его эскизов и созданных им авторских композиций. Широко освещены жизнь и деятельность народного художника Камиля Алиева, имеющего исключительные заслуги в развитии коврового искусства - "Низами", "Насими", "Гейдар Алиев", Эльдара Микаилзаде - "Нагыллыр аляминдя" ("В мире сказок"), "Мироздание", Джафара Муджри - "Саиб Тебризи", Г. Муджири "Физули", М. Гусейнова "Сцена охоты", Т.Салахова "Деде Горгуд", З. Шукюрова "Гачаг Неби", работ мастеров Тебризской школы 19 века "Омар Хаййам с возлюбленной", "Дервиш", "Рустам убивает белого дива" и других авторов. Отдельным блоком представлены ковры, сотканные по картинам знаменитого живописца Таира Салахова.

На этом этаже также расположена интерактивная зона Детского музея, цель деятельности которого - вовлечение молодого поколения в чудесный мир коврового искусства, и зал для видеопрезентаций. В музее имеются две большие библиотеки - для сотрудников и для посетителей, свой Центр консервации и реставрации ковров, в котором не только сохраняют экспонаты от разрушения, но также возрождают старинные ткацкие технологии и создают новые ковры, которые можно приобрести в музейном магазине.

В завершение экспозиции показаны ковры, ковровые изделия и национальная одежда из Шушинского филиала Азербайджанского музея ковра. Филиал был основан в 1987 году, экспозиция располагалась в Шуше в особняке семьи Мехмандаровых. В 1992 году во время оккупации Шуши армянскими войсками сотрудники музея и жители с риском для жизни вывезли часть экспозиции, которая сейчас бережно хранится в музее. Особенно меня затронул ковер с изображениями роз и с надписью "1 января 1971 года, подарок на память от матери ко дню рождения Сарвара", подаренный музею гражданином США, уроженцем Азербайджана Эльшадом Тахировым. Этот ковер с очень печальной и впечатляющей судьбой, многие годы находившийся в руках армянских оккупантов, стал первым ковром, возвратившимся домой с чужбины.

А самое интересное, что здесь не только показывают всю эту красоту, но и процесс, как она создается. На разных этажах народные мастерицы вручную на ткацких станках создают эти ковры. Можно представить, сколько труда, усилий и творческого вдохновения надо приложить, чтобы сделать только одну такую работу.

Коллекция "Художественный металл" охватывает, в основном, XIX-XX век и представляет изделия из таких центров металлообработки, как Гарабах, Нахчыван, Ширван, Лагич. В числе экспонатов - сяхянг и гююм (медные кувшины с горлышком и ручкой для переноски на плече), сатыл (ведро в форме цилиндра, которое использовалось для носки воды в бане), парч (медный ковш), долча (сосуд для воды и молока), афтафа-ляян (комплект для умывания, состоящий из кувшина и таза), джам (медная миска), сярпуш (крышка для быстро остывающих блюд), гянддан (сахарница), чил-джам (медная миска для проведения религиозного обряда очищения новорожденного и его матери спустя 40 дней после родов), кяфкир (шумовка), абгярдян (половник), лямпя (медная лампа), гюлабдан, самовар, бадья, чайдан (чайник), хамам тасы (таз для бани), хамам сандыхы (сундук для бани, в котором женщины хранили свои драгоценности), меджмеи (поднос), чыраг (лампа), хынагабы (миска для хны) и т.д.

Для любителей и ценителей ковра, тех, кто хотел бы унести с собой частичку этого чуда, на выходе продаются ковровые сувениры. Так что, если среди друзей есть любители коврового искусства, вы знаете, где можно купить им подарок. В музее также имеется комната ювелирных изделий - еще одна богатая коллекция, почти 800 экспонатов, охватывающих период с бронзового века и до начала XX века. Здесь представлены не только украшения в современном понимании, но и декорированное холодное оружие, обереги, шкатулки, флаконы для косметики и многое другое.

"Мой дом там, где расстелен мой ковер", - гласит древняя пословица. Азербайджанский музей ковра - это одна из возможностей познакомить мир с историей нашей страны, ее культурой и традициями, "развернуть" для себя этот свернутый ковер и познать его тайну.

Тамилла Мамедова