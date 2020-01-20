В Международном Центре Мугама состоялся показ композиции «30-летний Кровавый Январь»

19-го января в Международном Центре Мугама с участием добровольцев ASAN состоялся показ композиции "30-летний Кровавый Январь".

Композиция была представлена Молодежной Организацией "Добровольцы ASAN" в рамках программы "Mədəniyyət Carçısı".

До начала мероприятия добровольцы ASAN посетили Аллею Шехидов, где почтили память героев, которые пожертвовав жизнью за свободу, независимость Азербайджана и её территориальную целостность, вписали ярчайшую страницу в нашу историю. Добровольцы возложили на их могилы цветы.

Мероприятие продолжилось в Центре Мугама показом композиции о трагических событиях Кровавого Января, когда военные части и боевая техника советской армии без какого-либо объявления вторглись в города Баку и Сумгайыт, а также многие города и районы нашей страны, взяли в блокаду столицу и устрашающей советской военной машиной с особой жестокостью убили сотни мирных жителей. На мероприятии была показана светотеневая композиция, отражающая трагическую историю 20 Января.

Эта композиция продемонстрировала участникам мероприятия, в особенности молодежи вечную скорбь и вечную светлую память наших шехидов, которые своей кровью написав новую историю Азербайджана, стали уроком мужества для будущих поколений.