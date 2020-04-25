Поэт-песенник Баба Везироглу проведет онлайн-встречу с читателями

25 апреля в 15.00 состоится онлайн-встреча с заслуженным деятелем искусств, поэтом-песенником, членом Союза писателей Азербайджана Бабой Везироглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Онлайн-встреча пройдет в рамках акции Главного Управления культуры города Баку #menimsevimliyazarim (мой любимый писатель).

Поэт поделится творческими планами, ответит на вопросы читателей. Прямой эфир с Бабой Везироглу будет транслироваться на официальной станице Главного Управления культуры города Баку в Instagram.

Баба Везироглу является автором десятка книг. Учился в Московском литературном институте имени М.Горького. Литературную деятельность начал в журнале "Улдуз" рассказами "В один весенний вечер", "Продавец Дадаш". В последующие годы вышли в свет его книги "Утренний поезд", "Забытая встреча", "Очаг", "Дорога", "Мир не стоит слез". Его проза и стихи публикуются в периодических изданиях уже на протяжении более 40 лет. Им переведено огромное количество классических произведений русской поэзии. Произведения Везироглу переведены на ряд иностранных языков. На его стихи написано более тысячи песен.