https://news.day.az/culture/1343109.html Путин наградил двух деятелей культуры Азербайджана
Путин наградил двух деятелей культуры Азербайджана
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике ряд азербайджанских деятелей культуры удостоены государственных наград, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Адалет Гаджиев награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский - орденом Дружбы.
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