В Баку пройдет IV Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM

IV Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM пройдет в Баку 20-24 октября 2021 года, сообщили Trend Life организаторы проекта, передает Day.Az.

В ходе фестиваля будут представлены анимационные фильмы местного и зарубежного производства для детей и взрослых. Тема фестиваля посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья.

Основная задача фестиваля - объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM вносит значимый вклад в развитие анимационного искусства в стране.

В 2021 году награда в категории "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм" будет представлена при партнёрстве фестиваля ANİMAFİLM с посольством Франции и Французским институтом (IFA) в Азербайджане и при поддержке Международного фестиваля анимационных фильмов Annecy.

Победитель в данной категории примет участие в Международном фестивале анимационных фильмов Annecy, который пройдет во Франции в 2022 году, и получит профессиональную аккредитацию MİFA. Все расходы победителя, связанные с переездом и проживанием, будут оплачены IFA.

Представленные на фестиваль фильмы должны быть сняты после первого января 2019 года. Более 50 процентов фильма должно быть анимировано.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 июля 2021 года посредством платформы FilmFreeway.