Азербайджан представлен на 15-м межкультурном фестивале RefuFest в Праге

Азербайджан представлен на 15-м межкультурном фестивале RefuFest в чешской столице Праге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по инициативе Хадиджи Алиевой, работающей волонтером в Международной организации друзей природы в Праге, при материальной поддержке посольства Азербайджана в Чехии и при организации членов азербайджанской общины в этой стране были пропагандированы азербайджанская культура и кулинария.

Посол нашей страны в Чехии Адыш Мамедов, посетивший на фестивале азербайджанский уголок, рассказал о значимости подобных фестивалей с точки зрения пропаганды культуры народов. Он выразил удовлетворение организацией азербайджанского уголка на фестивале, в котором приняли участие и многие страны. Посол высоко оценил активное участие молодежи в пропаганде страны и выразил им благодарность.

Большой интерес посетителей вызвали представленные в уголке издания и сувениры на английском и чешском языках, связанные с историей, культурой, туристическим потенциалом и кухней нашей страны.

Гости выразили удовлетворение, отведав образцы национальной кухни, пахлаву, шекербуру, долму, довгу, карабахскую кята и азербайджанские вина.

На фестивале азербайджанская молодежь исполнила народную песню "Сары гялин".

Азербайджанская молодежь в национальных костюмах подробно рассказала посетителям уголка об азербайджанской культуре и национальной кухне на английском, русском и чешском языках.

На фестивале азербайджанский уголок запомнился как один из лучших и интересных.

Отметим, что на фестивале наряду с Азербайджаном были представлены образцы кулинарии народов Беларуси, Чечни, Эквадора, Гватемалы, Италии, Колумбии, Кыргызстана, Мексики, Германии, Пакистана, Палестины, Словакии, Сирии, Армении, Татарстана, Украины и Вьетнама, на различных семинарах широко пропагандировались культуры и традиции этих стран.