В Музыкальном театре состоится премьера музкомедии "Бахтияр"

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, 6 и 7 мая в 19.00, состоится премьера музыкальной комедии "Бахтияр", передает Day.Az.

112-й сезон театра будет ознаменован настоящей премьерой - впервые спектакль будет поставлен по мотивам фильм Лятифа Сафарова "Бахтияр" (или "Любимая песня") 1955 года, который на протяжении этих лет является одним из самых любимых азербайджанскими телезрителями. Главную роль в фильме сыграл легендарный певец, народный артист СССР Рашид Бейбутов, партнерами которого по картине были известные актеры. Автором музыки к фильму является видный композитор, лауреат Государственной премии, народный артист Тофиг Гулиев (1917-2000 годы). Именно 105-летию композитора будет посвящен спектакль, поставленный главным режиссером театра Джавидом Имамвердиевым.

Герой произведения Бахтияр обладает прекрасным голосом и мечтает стать нефтяником, как и его отец. Он становится буровым мастером, а его любимая девушка Саша уезжает в Москву поступать в геологоразведочный институт. Соперник Бахтияра - толстяк Юсуф, едет вместе с ней, мечтая посвятить себя торговому делу. Уже работая на нефтяных промыслах, Бахтияр попадает в руки жуликоватого директора клуба Агабалы, который использует его талант в своих корыстных целях. Во время одного из своих эстрадных выступлений Бахтияр срывает голос и понимает, что пение это не только талант, но и тяжёлый труд и решает поступать в консерваторию. Однако всё складывается таким образом, что певец не может не петь, торговец не может не торговать, а любимая не может забыть любимого...

Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер - Самед Сулейманлы, концертмейстер - Фидан Бабаева, хореограф - Эльвира Азизова, ассистент режиссера - Заур Алиев. Главную роль Бахтияра играют молодые и талантливые актеры театра - Шабан Джафаров, Ибрагим Ализаде, Эмиль Зейналлы, образ другой героини Саши - Айдан Гасанова, Мехрибан Залиева и Назрин Исмаилзаде.

В ролях - народные артисты Ильхам Намиг Кямал, Фатма Махмудова, заслуженные артисты Алекбер Алиев, Чингиз Ахмедов, Шовги Гусейнов, Акбер Ализаде, Надир Хасиев, Нахида Оруджова, Играр Саламов, актеры - Мойле Мирзалиев, Алимамед Новрузов, Эльчин Иманов, Рауф Бабаев, Ульвия Алиева, Гусейн Алили, Эльнара Нагдалиева, Расмия Нурмамедова, Самездае Хасиев, Фируз Мамедов, Эльхан Исмайлов, Хидаят Алиев, Заур Алиев, Фарид Рзаев. Нигяр Гараева. Мурад Алиев. Али Керимов, Нармин Алиева, Аделин Озтюрк, Мехрибан Раджабова, Кюбра Гулиева, Офелия Мамедова, Джабраил Джабраилов и другие.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/theatre/bakhtiar

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