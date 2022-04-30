Известный йогин Садхгуру на мотоцикле приехал в Баку

Известный йогин Садхгуру (Джагги Васудев), отправившийся в 100-дневное путешествие на мотоцикле с миссией "Save Soil", находится с визитом в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня он выступил с лекцией в Центре Гейдара Алиева. Миссия "Save Soil" направлена на привлечение внимания к вопросам, связанным с охраной почв.

До начала лекции йогин Садхгуру встретился с представителями азербайджанских СМИ. В беседе с журналистами он отметил, что рад вновь посетить Азербайджан, а также поделился воспоминаниями о своем первом визите.

"Вспоминаю свой визит в 2018 году, в тот приезд я посетил не только город Баку, но и районы Азербайджана. Я остался крайне доволен той поездкой, увидел прекрасную природу в регионах - горы, леса, реки. Мы должны помнить и думать об озеленении мегаполисов, городов и тогда они будут еще прекраснее. Также отмечу, что в Азербайджане живут прекрасные, гостеприимные люди, добрые душой", - подчеркнул он.

На вопрос представителей СМИ о том, хотел бы он посетить освобождённые от оккупации территории Азербайджана, в том числе и город Шуша, который славится своей неповторимой природой, йогин Садхгуру сказал, что в этот раз из-за плотного графика у него не получится посетить Шушу, но в следующий раз обязательно это сделает.

Говоря о защите окружающей среды и охране почв, йогин Садхгуру подчеркнул, что каждый должен об этом задуматься, и сделать что-то полезное для планеты.

"Мы живем в такое время, когда должны беречь, охранять, защищать почву. Сегодня технологии стремительно развиваются, и есть те, которые могут уничтожить всю нашу планету. Мы все должны осознать, что живем на одной земле, мы должны быть едины в мыслях и посылах, связанных с защитой и охраной окружающей среды. На протяжении полутора лет мы проводили исследовательскую работу, на основании которой подготовили справочник, предназначенный для 192 стран, с предложениями по восстановлению почв. Есть несколько аспектов по регенерации почв, которые мы должны учитывать, например - географическое расположение, виды почв, экономические возможности той или иной страны, а также сельское хозяйство. Подобный справочник готов для стран Центральной Азии. Мы подготовили такие материалы и для Азербайджана, и планируем представить их в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана", - сказал он.

Йогин Садхгуру также коснулся вопросов сознания людей, их отношения и восприятия различных проблем, образа жизни.

"Если даже говорить о моем образе жизни, то вернемся на 100 дней назад, когда, может, я бы и не подумал, что сяду на мотоцикл и отправлюсь со своей миссией. Но сегодня моя жизнь состоит из этого. Однако, как она повернется завтра, никто не знает, в том числе и я. Как сохранять позитивный настрой при проблемах - посмотрите на мир, большая его часть - это добрые, миролюбивые люди, они просто не публичные, мы не видим их каждый день по телевизору, но они есть. Они живут своей жизнью, получают от нее удовольствие, положительные эмоции, и дарят друг другу улыбки. Все чувства, которые вы испытываете, они не вокруг вас, а внутри. Чтобы быть довольными жизнью, мы должны формировать положительные чувства", - добавил он.