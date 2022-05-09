В Баку прошла премьера музыкальной комедии "Бахтияр"

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера музыкальной комедии "Бахтияр", передает Day.Az.

Впервые спектакль был поставлен главным режиссером театра Джавидом Имамвердиевым по мотивам фильма Лятифа Сафарова "Бахтияр" (или "Любимая песня") 1955 года, который на протяжении этих лет является одним из самых любимых азербайджанскими телезрителями. Как известно, главную роль в фильме сыграл легендарный певец, народный артист СССР Рашид Бейбутов, партнерами которого по картине были известные актеры. Автором музыки к фильму является видный композитор, лауреат Государственной премии, народный артист Тофиг Гулиев (1917-2000 годы). Именно 105-летию композитора был посвящен спектакль, показ которого во время двух премьерных дней сопровождался овациями зрителей. Режиссерские новшества, яркие декорации, танцевальные номера и композиции и, конечно же, игра актеров - сплав опыта и молодости сделали премьеру потрясающей по содержанию и увлекательной по действию. В заключение зал стоя приветствовал творческий коллектив.

По сюжету, обладающий прекрасными вокальными данными герой произведения Бахтияр мечтает стать по примеру отца нефтяником. Он становится буровым мастером, а его любимая девушка Саша уезжает в Москву поступать на геологоразведочный факультет. Соперник Бахтияра - толстяк Юсуф, едет вместе с ней, мечтая посвятить себя торговому делу. Судьба сводит Бахтияра с жуликоватым директором клуба Агабалой, который использует его талант в своих корыстных целях. Во время одного из своих эстрадных выступлений Бахтияр срывает голос и понимает, что пение это не только талант, но и тяжёлый труд, и решает поступать в консерваторию. Всё складывается таким образом, что певец не может не петь, торговец не может не торговать, а любимая не может забыть любимого...

Дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижер - Самед Сулейманлы, концертмейстер - Фидан Бабаева, хореограф - Эльвира Азизова, ассистент режиссера - Заур Алиев. Роль Бахтияра исполняют молодые и талантливые актеры театра - Шабан Джафаров, Ибрагим Ализаде, Эмиль Зейналлы, роль Саши - Айдан Гасанова, Мехрибан Залиева и Назрин Исмаилзаде.

В ролях - народные артисты Ильхам Намиг Кямал, Фатма Махмудова, заслуженные артисты Алекбер Алиев, Чингиз Ахмедов, Шовги Гусейнов, Акбер Ализаде, Надир Хасиев, Нахида Оруджева, Играр Саламов, актеры - Мойле Мирзалиев, Алимамед Новрузов, Эльчин Иманов, Рауф Бабаев, Ульвия Алиева, Гусейн Алили, Эльнара Нагдалиева, Расмия Нурмамедова, Самедзаде Хасиев, Фируз Мамедов, Эльхан Исмайлов, Хидаят Алиев, Заур Алиев, Фарид Рзаев, Нигяр Гараева, Мурад Алиев, Али Керимов, Нармин Алиева, Аделин Озтюрк, Мехрибан Раджабова, Кюбра Гулиева, Офелия Мамедова, Джабраил Джабраилов и другие.

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