В Баку названы победители I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в Баку состоялась церемония награждения победителей I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, сообщает Day.Az.

Фестиваль, организованный министерством культуры Азербайджана и ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, объявлению города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, 150-летию азербайджанского профессионального национального театра и 30-летию ТЮРКСОЙ.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев выступая на церемонии закрытия фестиваля, выразил признательность министерству культуры Азербайджана за гостеприимство и организацию фестиваля.

Было отмечено, что Азербайджан - один из крупных центров культуры тюркского мира, Шуша, объявленная "Культурной столицей тюркского мира" 2023 года, является городом духовности.

Отметив, что I Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ прошел успешно, Султан Раев сказал, что следующий фестиваль состоится в Ашхабаде (Туркменистан).

Далее были объявлены победители I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ:

- В номинации "Лучшее музыкальное оформление" победителем стал спектакль "Одно дыхание Деде Горгуд" Стамбульского государственного театра (Турция);

- "Лучшим спектаклем" названы постановки "Мальчик, державший в руках солнце" Иссык-Кульского музыкально-драматического театра имени Касымалы Джантошева (Кыргызстан) и "Лейли и Маджнун" Самаркандского музыкально-драматического театра (Узбекистан);

- В номинации "Лучшее пластическое решение" победителем стал спектакль "Сказание о Горгуде" Туркестанского музыкально-драматического театра (Казахстан);

- "Лучшими актрисами" на фестивале названы - актриса Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Мясмя Аслангызы и актриса Музыкально-драматического театр имени Махтумкули (Туркменистан) Гюльнабат Абдуллаева.

За внеконкурсные показы дипломами фестиваля награждены коллективы Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Азербайджанского государственного театра пантомимы.