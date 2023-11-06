Организаторы концерта Алима и Фярганы Гасымовых объявили скидки на билеты в связи с Днем Победы
В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 5 декабря в 20:00 состоится концерт выдающегося дуэта исполнителей мугама, отца и дочери - всемирно известного, народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и заслуженной артистки Фярганы Гасымовой под названием "Leyli və Mən", организованный 33Event, сообщает Day.Az.
Представление по мотивам оперы великого композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" пройдет в сопровождении оркестра Etnoklass под управлением Турала Мамедли.
В связи с Днем Победы и праздничными днями организаторы объявили 10-процентную скидку на билеты, которая будет действовать с 8 по 12 ноября.
Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн.
https://iticket.az/ru/events/concerts/alim-and-fergana-gasimov-leyli-ve-men/102909
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