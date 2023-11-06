Азербайджанская детская филармония выступила на фестивале "Zəfər"

В Азербайджанской государственной детской филармонии прошел концерт в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили хор Şəms, класс вокала, ансамбль народных инструментов Sədəf, танцевальные коллективы филармонии. Были представлены композиции Qaytağı, Nəlbəki, Şuşanın dağları, Şələqoy, Qaval, Lakkuti, Şənlik, Yaşa, Bayatı-Şiraz, Söz olmasaydı, Bulaq üstə, Qarabağ, Ey Azərbaycanım и т.д.

Фестиваль проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Фестиваль проходит с 22 октября по 8 ноября.